Pacheco diz que sabatina de André Mendonça pode ocorrer em novembro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a sabatina do ex-ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) pode ocorrer em novembro. A indicação está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa desde agosto.

A convocação depende do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que resiste à escolha. No mês passado, Pacheco conversou com Alcolumbre sobre o impasse e manifestou publicamente expectativa de que a sabatina pudesse ocorrer em outubro. A comissão, no entanto, não avançou na tramitação e sequer realizou reuniões para votar propostas legislativas nas últimas semanas.

