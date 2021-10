ONU usa dinossauro animado para alertar líderes mundias: "Não escolham a extinção"

A ação foi lançada na semana que antecede a COP 26, onde o futuro do planeta estará em discussão por diversos líderes mundiais, em Glasgow, no Reino Unido

Não é todos os dias que a Assembleia Geral da ONU é invadida por um dinossauro. Nesta quinta-feira, 28, o órgão usou uma versão animada do animal pré-histórico, chamado Frankie, para realizar a mais recente campanha das Nações Unidas no combate às alterações climáticas. A ação foi lançada na semana que antecede a COP 26, onde o futuro do planeta estará em discussão por diversos líderes mundiais, em Glasgow, no Reino Unido.

No vídeo, o animal aparece buscando destaque enquanto líderes globais assistem ao seu discurso."Escutem, pessoal. Eu sei algumas coisas sobre extinção e deixe-me dizer a vocês. Vocês podem pensar que isso seja óbvio, mas entrar em extinção não é uma coisa legal. E vocês estão se levando para a extinção?", diz a animação.

A Organização das Nações Unidas (ONU) usou, nesta quinta-feira, 28, por meio de suas redes sociais, um dinossauro animado para mandar um recado em defesa do meio ambiente: "Não escolham a extinção". pic.twitter.com/d9K0jIS801

O recado intimidador e bastante direto prossegue com questionamento aos governos sobre os subsídios em relação aos combustíveis fósseis. "Em 70 milhões de anos, essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Ao menos nós tivemos um asteroide. Qual é a desculpa de vocês? Vocês estão se encaminhando para um desastre climático e ainda, todos os anos, os governos gastam centenas de bilhões de fundos públicos em subsídios aos combustíveis fósseis. Imagine se nós [dinossauros] tivéssemos gasto centenas de bilhões por ano subsidiando meteoros gigantes. É o que vocês estão fazendo agora", afirma o dinossauro.

O pronunciamento menciona ainda a retomada da economia após a pandemia da Covid-19 e as chances de uma virada de cenário. "Então está aqui minha ideia selvagem: Não escolham a extinção. Salvem as suas espécies antes que seja tarde demais. É hora para que vocês, humanos, parem de criar desculpas e comecem a fazer mudanças", diz o animal, dublado por Jack Black em inglês. Ele termina com a mensagem: "É agora ou nunca".

