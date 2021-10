Trump escreve mensagem de apoio a Bolsonaro após aprovação do relatório da CPI da Covid

No ano passado, durante a campanha presidencial americana, Bolsonaro não escondeu a torcida por Trump e disse publicamente que esperava uma reeleição do então presidente

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado oficial em apoio ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) após a aprovação do relatório final da CPI da Covid no Senado. Em uma carta divulgada na última terça-feira, 26, o estadunidense disse que Bolsonaro "nunca decepcionará as pessoas no Brasil".

Na mensagem, Trump rasga elogios a Bolsonaro e diz que eles tornaram-se grandes amigos. O republicano compara ainda a sua gestão com a do brasileiro. Apesar de não citar a CPI da Covid, a mensagem do americano foi divulgada pouco tempo depois de Bolsonaro se tornar oficialmente um dos alvos de pedidos de indiciamento do relatório da CPI, aprovado por 7 votos a 4.

"O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele luta duro, e ama o povo do Brasil - assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil é sortudo de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando por eles. Ele é um grande presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país!", escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ano passado, durante a campanha presidencial americana, Bolsonaro não escondeu a torcida por Trump e disse publicamente que esperava uma reeleição do então presidente. O brasileiro também criticou o então candidato democrata, Joe Biden (hoje presidente), e foi um dos últimos líderes mundiais a reconhecer a vitória do atual presidente dos EUA.



Tags