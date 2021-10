Sobre nome do PDT para disputar governo, Sarto ressalta performance de RC

Cotado como um dos candidatos do PDT para disputar a sucessão do Palácio da Abolição em 2022, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, teve seu nome mencionado pelo atual chefe do Executivo municipal, José Sarto (PDT), nesta terça-feira, 27. Em entrevista à rádio O POVO CBN, ao ser questionado sobre sua preferência entre os pré-candidatos pedetistas, Sarto se referiu a RC como “o melhor prefeito da história de Fortaleza”.

“O PDT tem diversos nomes que são competentes, capazes de ocupar o cargo de candidato ao Governo do Estado. Eu estou falando do Roberto e eu tenho de fazer a minha palavra, não é de quem é amigo ou de quem é sucessor. Eu digo sem favor nenhum que o RC foi o melhor prefeito da história de Fortaleza”, disse Sarto.

Porém, o pedetista ressaltou que uma eventual escolha do ex-prefeito para disputar a sucessão de Camilo Santana (PT) “é uma questão partidária”. “Isso não significa preferência. Como prefeito, eu estou muito preocupado em administrar a cidade e minha agenda política só vai ser definida ano que vem”, afirmou.

A escolha do nome do PDT para a disputa do governo cearense é liderada pelo principal articulador da estratégia eleitoral do partido do Ceará, o senador Cid Gomes (PDT). Nos próximos meses, o partido promove encontros regionais com os quatro mais cotados até o momento, entre eles o ex-prefeito Roberto Cláudio, a vice-governadora Izolda Cela, o secretário Mauro Filho (Planejamento e Gestão) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Evandro Leitão.

Nos últimos dias, uma eventual escolha do nome de RC foi motivo de conflito com alas do PT cearense. Neste fim de semana, Cid Gomes negou que partidos da base aliada possam manifestar "veto" no debate para a escolha dos nomes para o próximo pleito.

O pronunciamento conflita com o que defende a deputada federal Luizianne Lins (PT). No início do mês, a petista manifestou um "veto expresso" no partido contra a indicação de RC como candidato do bloco governista ao Palácio da Abolição. A deputada já deixou claro que uma aliança PT-PDT precisa estar nas "condições que o PT aceite", considerando também lançar uma cabeça da chapa petista para o Governo do Estado.

Enquanto isso, o ex-prefeito de Fortaleza tem intensificado sua agenda política em municípios do interior nas últimas semanas . Com pouco menos de um ano para as eleições, as visitas devem-se ao acirramento da disputa estadual com o líder da oposição no Ceará, Capitão Wagner (Pros).

