Sem perceber que estava ao vivo, Bolsonaro pergunta quanto vale vaga para o STF

21:03 | Out. 27, 2021

O político falava à TV Jovem Pan News por videoconferência, que no momento estava em intervalo

Sem perceber que estava ao vivo nas próprias redes, nesta quarta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perguntou "quanto você acha que vale a vaga para o Supremo Tribu...?" Na sequência, segundo o portal Metrópoles, questionou se estava sendo gravado, continuando: "(...) Isso daí é o Brasil. A gente apanha pra cacete, pô, o tempo todo."

Ele cobrou valorização e se referiu ao que seria a gestão da pandemia pelo adversário eleitoral de 2018: "Imagina se tivesse sentado no meu lugar o Haddad, como estaria o Brasil? Dá pra imaginar como estaria o Brasil? Estaria em lockdown.”

O político falava à TV Jovem Pan News por videoconferência, que no momento estava em intervalo. Ele ainda discorreu sobre o "passado", quando o "cara que fazia contrato levava uma caixa de dinheiro embora, metia a caneta no contrato e passava para R$ 20 o pedágio."

O presidente indicou o ex-advogado-geral da União (AGU), André Mendonça, para o Supremo em 13 de julho.

Mendonça terá de ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, mas o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não emite sinais de que irá pautar a audiência do indicado.

