Sarto defende aliança PT-PDT no Ceará, mas considera legítima candidatura petista

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) defendeu, na manhã desta quarta-feira, 27, a manutenção da aliança entre PT e PDT no Ceará. No cenário nacional, a relação entre os partidos tem ficado bastante abalada devido às constantes investidas do ex-ministro e pré-candidato pedetista à Presidência em 2022, Ciro Gomes, contra o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas de intenção de voto para as eleições ao Planalto.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, Sarto disse que, no Ceará, a aliança possui “mais semelhanças do que diferenças”. “Nós temos tido projetos de Estado, no sentido bem figurado mesmo, projeto de nação, de cidade, é muito semelhante, humano e justo”, declarou.

O prefeito, todavia, defendeu a pré-candidatura de Ciro, líder do PDT. “Agora eu entendo que o PT teve oportunidade nacionalmente quando o Lula teve dois mandatos, a Dilma teve dois mandatos e eu acho que o PDT tem uma proposta que deveria ser testado. É a vez de dar chance a novos pensamentos”, avaliou.

Diferente do que planeja o grupo político do governador Camilo Santana (PT) no Ceará, liderado pelos irmãos Ferreira Gomes, nesta segunda-feira, 25, a deputada federal Luizianne Lins (PT) encontrou o ex-presidente Lula para mais uma conversa cujo objetivo fazer o PT ter uma candidatura na disputa ao Governo do Ceará, em 2022.

Junto com a ala mais radical do PT cearense, a ex-prefeita pretende se descolar da aliança entre os partidos para garantir uma cabeça de chapa da legenda no próximo ano. Sobre possível candidatura própria do PT, o prefeito de Fortaleza disse achar “legítimo”. “Eu quero crer que mesmo assim é legítimo que o PT tenha candidatura. Vamos colocar nas ruas e ouvir as pessoas, vamos ver o que elas pensam, disse.

