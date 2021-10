PGR pretende fatiar relatório da CPI da Covid e destinar para diferentes ações em curso no MPF

Caberá ao procurador-geral Augusto Aras se posicionar a respeito dos crimes comuns atribuídos a Bolsonaro. Já o crime de responsabilidade fica sob a competência do Congresso, que pode abrir uma ação de impeachment contra o presidente. No que diz respeito ao crime contra humanidade, este deverá ser levado para discussão no Tribunal Penal Internacional

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deverá fatiar o relatório da CPI da Covid, aprovado nesta terça-feira, 26, no Senado, e destinar as partes do texto para diferentes áreas no Ministério Público Federal (MPF). O procurador-geral, Augusto Aras, e sua equipe têm a prerrogativa de indicar para onde serão remetidos os apontamentos contidos no texto. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O relatório, aprovado pelo colegiado por 7 votos a 4, pede o indiciamento de duas empresas e 78 pessoas. Entre elas estão o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por nove crimes, de três filhos dele, ex-ministros, atuais ministros, médicos, empresários e parlamentares.

As investigações a respeito de pessoas com foro privilegiado deverão ficar sob a responsabilidade da PGR, juntamente com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Bolsonaro e os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Walter Braga (Defesa) e Wagner Rosário (Controladoria Geral da União) têm foro privilegiado no STF. O mesmo se aplica aos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Já o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), tem foro privilegiado no STJ.

Caberá a Augusto Aras se posicionar sobre os crimes comuns atribuídos ao presidente: epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, prevaricação, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime e falsificação de documentos particulares.

Quanto ao crime de responsabilidade, a apuração do caso está sob a competência do Congresso Nacional, através de uma ação de impeachment. No que diz respeito ao crime contra humanidade, a discussão deverá ser levada ao Tribunal Penal Internacional.

Equipe da Procuradoria-Geral da República

Os pedidos de indiciamento serão analisados pela assessoria do procurador-geral, formada por subprocuradores de confiança de Aras. Dentre eles estão o número dois na hierarquia da PGR, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques, e a coordenadora do grupo de trabalho para operações criminais no STF, Lindôra Araújo, principal aliada de Aras na esfera criminal, e conhecida como a mais bolsonarista da equipe.

Os senadores responsáveis pelo andamento da CPI da Covid temem que Aras decida pelo arquivamento do relatório, uma vez que o procurador-geral, desde que assumiu o cargo, tem posicionamentos favoráveis ao governo de Bolsonaro.

O mesmo acontece com o vice-procurador, que já tentou adiar para depois da conclusão dos trabalhos da CPI a decisão de investigar ou não o presidente da República por prevaricação. Lindôra Araújo também não fica atrás no apoio a Bolsonaro. Ela tem contato direto com Flávio Bolsonaro e já chegou a afirmar não ver crime na prática do mandatário de não usar máscaras e de promover aglomeração.



Os indiciamentos também devem ser avaliados pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Covid-19 (Giac), grupo que atua acompanhando medidas administrativas relacionadas à pandemia.

