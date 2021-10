Manifestantes antivacina exibem cartaz com suástica no Paraná

18:53 | Out. 27, 2021

É a segunda vez que um episódio do tipo ocorre no Brasil em uma semana

Um grupo que realizava um protesto antivacina nesta terça-feira, 27, em Londrina, no Paraná, exibiu durante o protesto um cartaz com uma suástica. O ato ocorreu em frente à Câmara Municipal, antes de vereadores analisarem um decreto que determina a vacinação obrigatória de servidores municipais contra a Covid-19.

O símbolo nazista estava desenhado em uma cartolina branca, que aparece em imagens do protesto que circularam nas redes sociais. É a segunda vez que um episódio do tipo ocorre no Brasil em uma semana. Na quarta-feira da semana passada, 20, um grupo antivacina também exibiu uma suástica durante protesto na Câmara de Porto Alegre (RS).

Segundo a lei 7.716/1989, a apologia ao nazismo é crime no Brasil, com pena de até cinco anos de prisão, e inclui a veiculação de imagens e símbolos ligados ao movimento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags