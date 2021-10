Maduro chama Bolsonaro de "imbecil" e "palhaço" após mentira sobre vacinas e Aids

No caso, Maduro referiu-se à live feita por Bolsonaro no último dia 21, na qual o presidente brasileiro relacionou, de forma mentirosa, as vacinas contra Covid e a Aids

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, chamou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (sem partido) de “imbecil” e “palhaço” pelas informações falsas divulgadas pelo líder brasileiro sobre uma suposta relação de vacinas contra a Covid-19 e Aids. Maduro disse ainda que Bolsonaro é "irresponsável".

"O imbecil do Jair Bolsonaro no Brasil... imbecil, palhaço, disse ontem uma estupidez típica de alguém de direita, desprestigiado (...) ele disse que as vacinas contra o coronavírus, quando aplicadas, causavam Aids (...) Bolsonaro passa seu tempo falando mal da Venezuela, em vez de se dedicar a governar e atender o povo. O Brasil atingiu 600 mil mortes pelo coronavírus”, declarou o presidente venezuelano em pronunciamento transmitido por uma emissora estatal.

No caso, Maduro referiu-se à live feita por Bolsonaro no último dia 21, na qual o presidente brasileiro lia uma notícia falsa: "Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados, aqueles depois da segunda dose, 15 dias depois, estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids) muito mais rápido do que o previsto", conclui.



