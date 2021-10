Lula completa 76 anos nesta quarta; Camilo e outros políticos cearenses celebram a data

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 76 anos nesta quarta-feira, 27 de outubro. Nas redes sociais, políticos e apoiadores prestam homenagens ao petista; dentre eles, governadores, deputados federais e estaduais e lideranças da esquerda. No Ceará, o governador Camilo Santana (PT), já publicou mensagem alusiva à data em seus perfis.

“Hoje é aniversário do amigo, ex-presidente Lula. Um homem de muitas lutas, por quem tenho carinho e admiração. Desejo a você, Lula, muita saúde e paz”, escreveu Santana em publicação onde aparece ao lado do correligionário.

Hoje é aniversário do amigo, ex-presidente @LulaOficial. Um homem de muitas lutas, por quem tenho carinho e admiração. Desejo a você, Lula, muita saúde e paz#Lula76anos pic.twitter.com/FpUWlyhoVm October 27, 2021





O ex-senador Eunício Oliveira, líder do MDB Ceará, também lembrou a data. Ele tem sinalizado aproximação com Lula em encontros realizados durante este ano e com vistas às eleições de 2022. Eunício é cotado para disputar vaga em algum cargo do Legislativo.

“Com a sua liderança, o País viveu seu melhor momento e teve o maior período de conquistas sociais e econômicas. Que não te falte saúde e disposição para enfrentar os desafios que teremos pela frente. Parabéns, Lula!”, escreveu Oliveira.

Hoje o Brasil comemora o aniversário do presidente @LulaOficial. Com a sua liderança, o País viveu seu melhor momento e teve o maior período de conquistas sociais e econômicas.

Que não te falte saúde e disposição para enfrentar os desafios que teremos pela frente. Parabéns, Lula! pic.twitter.com/Wp7DeDEE4A — Eunício Oliveira (@Eunicio) October 27, 2021

Deputados federais pelo PT do Ceará, como José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo também já publicaram mensagens de celebração. Outras lideranças petistas pelo Brasil também se manifestaram, como o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que comentou a data em vídeo no perfil do PT Brasil.

No Twitter, a hashtag “#LulaDay” lidera entre os assuntos mais comentados da plataforma, além dela, outros termos como “Parabéns Lula” estão em alta.

