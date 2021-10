Heinze sai da lista de pedidos de indiciamento da CPI da Covid

A CPI da Covid decidiu retirar o nome do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) da lista de pedidos de indiciamento do relatório final da comissão. A inclusão do parlamentar havia sido solicitada ainda na manhã desta terça-feira, 26, a pedido de Alessandro Vieira (Cidadania-SE), mas houve consenso pela retirada no fim da tarde.

Sobre o assunto Governistas apresentam voto em separado para isentar Bolsonaro

Ao vivo, Renan decide incluir senador Heinze na lista de indiciados da CPI

Em nota, Pacheco classifica indiciamento de senador Heinze como 'excesso'

O recuo ocorre após sugestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para que a comissão reavaliasse o indiciamento. Em nota enviada à imprensa, o presidente da Casa considerou a inclusão de Heinze no relatório final “um excesso”. Além dele, senadores governistas também protestarem para que o relator Renan Calheiros (MDB-AL) revesse a medida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No final das contas, o próprio Alessandro Vieira pediu a Renan que retirasse Heinze da lista para não “colocar em risco nenhum pedaço” do serviço prestado pela comissão parlamentar de inquérito.

"Não se gasta vela boa com defunto ruim. Essa CPI fez um trabalho, prestou um serviço ao Brasil, muitíssimo relevante. Eu não posso a essa altura colocar em risco nenhum pedaço desse serviço por conta de mais um parlamentar irresponsável. Então peço a vossa excelência que faça a retirada [do nome do senador Heinze dos indiciados]", afirmou Vieira.

Durante os seis meses de trabalho da CPI, Heinze manteve defesa de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19. Na sessão desta terça-feira, o pedido de indiciamento do parlamentar aconteceu quando ele apresentava um voto alternativo ao do relator.

O senador gaúcho apresentou um relatório paralelo no qual atacava a comissão, indicando que os senadores haviam cometido “evidentes abusos” e voltava a defender medicação ineficaz contra o novo coronavírus



Tags