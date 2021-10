Girão avalia que CPI foi "tribunal de inquisição a conservadores" e instrumento de "vingança"

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) apresentou nesta terça-feira, 26, um relatório independente da CPI da Covid. Durante a sessão de votação do relatório final do colegiado, o parlamentar fez críticas aos trabalho da comissão, defendeu jornalistas e sites que difundiram fake news durante a pandemia de Covid-19 e criticou o indiciamento do senador Carlos Heinze (PP-RS) por divulgação de desinformação.

Segundo Girão, o relatório apresentado pelo G7 representa um "amontoado de narrativas" e que a atuação da comissão reuniu um "festival de barbaridades da pior qualidade". "Quando não foram confirmadas as narrativas, para mim é um amontado de narrativas que a gente tá voando daqui a pouco, aí começava o festival de barbaridade da pior qualidade. Ameaça de prisão, indução de resposta, desrespeito com homens e mulheres, com pessoas idosas, com pessoas que passaram 40 anos de suas vidas dedicadas a salvar outras vidas. Isso tudo ficou muito marcado", disse.



O cearense defendeu que as pessoas começaram a ver a CPI para "ver a justiça", mas acabou vendo "justiceiros. "A CPI demonstrou problemas gravíssimos com o contraditório. Ela não tolera quem pensa diferente. A ampla defesa aqui foi desconsiderada. Tem pessoas dessas 81 que estão indiciadas nem sequer serem ouvidas", completou Girão.



O parlamentar saiu em defesa do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Ribeiro, investigado pela CPI por “omissão” do CFM após às denúncias feitas contra o plano de saúde Prevent Senior. A empresa é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid-19 e de pressionar médicos a prescreverem remédios ineficazes contra a doença. Segundo o senador, o médico deveria ter sido ouvido.

Logo depois, o parlamentar Girão também defendeu jornalistas e sites investigadas por disseminar fake news durante a pandemia, como o canal Brasil Paralelo e o jornalista Alexandre Garcia. Ao acusar a CPI de ser uma "caçada implacável e um "tribunal de perseguição a conservadores" do Brasil, Girão disse que agora tem que medir as palavras pra não ser preso.

"Eu vi aqui uma caçada implacável, um tribunal de inquisição a conservadores do Brasil, é jornalistas citados, blogs, sites, empresas que fazem uma plataforma de produção de conteudo, que eu até discordo de algumas pautas, mas como o Brasil Paralelo serem tratados como bandidos e quebrar o sigilo. Já não basta o que acontecee no Brasil com TSE, STF fazendo inquérito de fake news ilegal, prendendo parlamentares", disse o senador.

Apesar de reconhecer algumas responsabilidades do presidente Jair Bolsonaro, como em casos de aglomerações, falta do uso de máscaras e informações falsas sobre as vacinas, Girão também andou alinhado com o mesmo discurso de senadores bolsonaristas que acusaram a CPI de ter atuado como instrumento político para antecipar as eleições de 2022.

Sobre o indiciamento do senador Carlos Heinze (PP-RS), feito pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) por disseminação de fake news, Girão endossou críticas ao requerimento. "Não podemos institucionalizar uma perseguição política de um grupo político específico com esse indiciamento. É um direito do parlamentar falar, não podemos intimidar parlamentar aqui. lamentável essa CPI fazer isso com um colega por uma opinião dada por ele", completou.

Em quase 5 meses de CPI, Heinze defendeu medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento contra a Covid-19. Em um dos casos mais famosos, o senador compartilhou uma fake news sobre a ex-atriz pornô Mia Khalifa. "É um direito que ele tem. Estudou, pesquisou, trouxe aqui médicos e a maioria dos parlamentares não quiseram ouvir e agora vão colocar o cara como indiciado", defendeu Girão.



O senador do Ceará finalizou sua fala dizendo que a CPI não votou seus requerimentos sobre a investigação de estados e municípios e endossou seu voto de forma contrária ao relatório.



