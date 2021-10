Entenda o que acontece após a aprovação do relatório final da CPI da Covid

Instalada em abril no Senado após determinação do STF (Supremo Tribunal Federal), a CPI da Covid teve seu desfecho nesta terça-feira, 26, com a votação do relatório final. O texto, de autoria do senador Renan Calheiros, relator da Comissão, foi aprovado por 7 votos a 4 e pede o indiciamento de duas empresas e mais 78 pessoas.

Entre os nomes citados, o documento recomenda o indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) pela prática de nove infrações. Os três filhos do mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), também foram acusados pelo texto.

Além deles, Renan Calheiros identificou infrações penais cometidas por duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTCLog. Os demais nomes na lista contam com deputados, empresários, jornalistas, médicos, servidores públicos, ministros e ex-ministros de Estado. Mas, o que acontece após a aprovação do relatório?

A versão final do parecer, que tem 1.279 páginas e recomenda os 80 indiciamentos, deverá ser remetida aos órgãos responsáveis por dar seguimento aos processos e, a partir da avaliação destes, haverá a responsabilização pelos supostos crimes apontados pelo colegiado. Isso acontece porque a CPI somente tem poder de investigar, mas não de punir ou denunciar. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já recebeu o documento.

Com o fim dos trabalhos da comissão, senadores buscam ainda aprovar a criação de uma frente parlamentar sobre a pandemia para receber novas denúncias e fiscalizar os desdobramentos do relatório.

O que foi apurado na CPI?

A Comissão apurou ações e omissões do governo federal durante a crise sanitária da pandemia, além de repasses feitos na esfera federal a estados e municípios, bem como a crise de saúde que se instalou em Manaus (AM), onde pacientes morreram por falta de oxigênio.

Durante os seis meses de trabalho, surgiram também outras denúncias, como as irregularidades apontadas no caso de aquisição de vacinas e na adoção de tratamentos com medicamentos sem eficácia contra a Covid sem o consentimento de pacientes.

Quem foram os acusados e quais os crimes imputados a estes?

O principal investigado pela CPI foi o presidente Jair Bolsonaro. Ao chefe do Executivo foram imputados nove crimes: crime de responsabilidade; crimes contra humanidade; crime de epidemia; emprego irregular de verba pública; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; prevaricação; e crime de infração de medida sanitária preventiva.

Os três filhos do presidente foram acusados pelo relatório de praticarem incitação ao crime, por "disseminação de comunicações enganosas" que "provocaram grande confusão na população, levando as pessoas a adotarem comportamentos inadequados para o combate à pandemia da Covid-19". As ações de Carlos, Flávio e Eduardo, no entendimento do texto, incitaram a população a descumprir normas sanitárias impostas para conter a pandemia de Covid.

Entre ministros e ex-ministros do governo na lista de indiciados estão: Marcelo Queiroga (Saúde), Braga Neto (ex-ministro da Casa Civil) e Ernesto Araújo (ex-ministro das relações exteriores), acusados de crime de “epidemia culposa com resultado de morte”. Constam acusações também a Eduardo Pazuello (ex-ministro da Saúde), por “crime de epidemia com resultado de morte”. Enquanto que Wagner Rosário (CGU) e Fábio Wajngarten (ex-Secom), são ambos acusados de “prevaricação”. Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) é acusado de “incitação ao crime”.

No que diz respeito a deputados federais indiciados pelo relatório, estão nomes como Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Ricardo Barros (PP-PR), por “incitação ao crime”. O parlamentar Osmar Terra (MDB-RS) aparece acusado pelo crime de “epidemia culposa com resultado de morte”.

O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) e Marcellus Campelo, ex-secretário de saúde do estado, foram nomes adicionados ao relatório. Enquanto o texto pede o indiciamento de Lima por “epidemia com resultado de morte”, Campelo está sendo acusado de “prevaricação”.

As empresas Precisa Medicamentos, e VTCLog são acusadas de “ato lesivo à administração pública”. De acordo com o documento, a Precisa tentou se beneficiar da negociação da vacina indiana Covaxin, da qual era representante no Brasil. E quanto à VTCLog, o relatório aponta a "possível existência de um esquema de corrupção" em um contrato firmado entre a a empresa e o Ministério da Saúde.

Mais nomes na lista são referentes a empresários, políticos, blogueiros, médicos e servidores públicos que de alguma maneira estão envolvidos com as irregularidades avaliadas pela comissão.

Para onde serão encaminhadas as investigações?

As sugestões de aprofundamento de investigações e de indiciamentos serão encaminhadas aos órgãos de fiscalização e controle, principalmente ao Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria-Geral da República (PGR), e o Ministério Público dos estados, principalmente ao Distrito Federal e São Paulo, onde já existem apurações acontecendo. A entrega a Augusto Aras, procurador-geral da República, já foi realizada.

Cada um dos indiciados poderão ter os casos analisados pela instância da Justiça, de acordo com as pessoas que supostamente praticaram crimes. O presidente, seus filhos Flávio e Eduardo, bem como os ministros do governo possuem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF). Já o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), tem foro privilegiado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cabe a Aras ficar responsável por se posicionar sobre os crimes comuns atribuídos ao presidente. Quanto ao crime de responsabilidade, a apuração do caso está sob a competência do Congresso Nacional, através de uma ação de impeachment. No que diz respeito ao crime contra humanidade, a discussão deverá ser levada ao Tribunal Penal Internacional.

Caso a PGR engavetar as investigações, o que pode ser feito?

Neste hipótese de inação do procurador-geral em relação às denúncias contra Bolsonaro, bem como a outras autoridades com foro, os senadores vêm debatendo uma saída alternativa.

Se houver um engavetamento do relatório, os congressistas já declararam publicamente a possibilidade de se dirigirem diretamente ao Supremo. Esse trâmite aconteceria através de uma ação penal privada subsidiária. No entanto, para que isso acontecesse, dependeria de que vítimas dos crimes ou familiares propusessem e endossassem a realização da ação.

Qual o próximo passo da CPI?

Com a votação, a CPI chega à sua etapa final. Agora a estratégia dos membros do G7 (senadores que acompanharam a Comissão), deverá ser criar a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia. Essa organização entre os congressistas funcionará para acompanhar e fiscalizar os desdobramentos do relatório final. A iniciativa, porém, depende de aprovação no Senado.

A proposta veio dos senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI, e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão. Já que a CPI não pode pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, a ideia é, que por meio da iniciativa, o relatório seja entregue diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Os senadores da CPI também pretendem enviar o relatório final ao presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



*Com informações do jornal Folha de S. Paulo

