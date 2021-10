Eduardo Leite soma vitória importante contra Doria antes das prévias do PSDB

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), conquistou uma vitória internamente na disputa com o governador paulista João Doria (PSDB) para decidir quem será o nome do partido na disputa pelo Planalto em 2022. A Comissão das Prévias tucanas é quem decidirá se os votos de pelo menos 92 prefeitos e vice-prefeitos favoráveis à candidatura de Doria serão válidos ou não. Esse grupo teria se filiado ao partido após o prazo regulamentar para participar das prévias, como acusam membros favoráveis à candidatura de Leite.

De acordo com a coluna de Thaís Oyama, do UOL, a decisão de incumbir a comissão da tarefa foi do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e ainda precisa ser validada pela Executiva Nacional. O fato representaria uma vitória para Leite, porque a Comissão das Prévias é composta, na maioria, por apoiadores do governador gaúcho.

Caso os 92 prefeitos e vices pró-Doria sejam impedidos de votar, o governador paulista perde um número substancial na disputa, já que, pelo sistema de prévias do PSDB, os votos de prefeitos e vices têm pesos diferenciados na contagem. O voto de um único prefeito ou vice-prefeito pode valer até 300 votos de filiados. O PSDB conta com cerca de 940 prefeitos e vice-prefeitos no país. A votação das prévias está marcada para o próximo 21 de novembro.



