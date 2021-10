Delegado pede vistas e Assembleia adia análise de contas de Camilo

A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa iniciou nesta quarta-feira, 27, a análise das contas do governador Camilo Santana (PT) durante o exercício de 2020. A sessão, no entanto, acabou adiada para 15h da quinta-feira, 28, após Delegado Cavalcante (PTB) pedir mais tempo para avaliar a matéria.

No encontro de hoje, o líder do governo, Júlio César Filho (Cidadania) apresentou parecer pela aprovação das contas do governador. No texto, ele destaca que a gestão de Camilo tem cumprido não só as regras orçamentárias, como também todos os planos de governo, programas governamentais, níveis de endividamento e limites de gastos.

O deputado também afirmou que, mesmo com queda na arrecadação em 2020 por conta da pandemia de Covid-19 – com perda de mais de R$ 1,5 bilhão de receita em impostos –, o Ceará manteve alto nível de investimentos públicos, em mais de R$ 2,4 bilhões, com gastos superiores aos exigidos por lei em saúde e educação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Apesar da redução na arrecadação, 2020 foi marcado por medidas adotadas pelo Governador Camilo Santana para buscar minimizar os impactos financeiros e sociais, inclusive com medidas compensatórias voltadas à população de baixa renda”, disse, citando ações como isenção de contas de água e luz e distribuição de botijões de gás para famílias de baixa renda, além de outras ações sociais.

Ele destaca ainda que, apesar da crise, o Estado fechou 2020 com saldo positivo de empregos, com 18.546 vagas criadas. O índice garante ao Estado a segunda posição no ranking do Nordeste em número de empregos formais gerados no ano passado.



Tags