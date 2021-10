CPI da Covid entrega relatório final ao procurador-geral Augusto Aras

Os senadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, entregaram, na manhã desta quarta-feira, 27, o relatório final dos trabalhos da comissão ao procurador-geral da República, Augusto Aras. O encontro foi realizado na sede da PGR, em Brasília.

A PGR é quem avaliará eventuais medidas relacionadas a autoridades com foro privilegiado. A ida ao órgão foi o primeiro ato da comissão após a conclusão dos trabalhos, realizada na última terça-feira, com a votação do relatório (7 a 4 favoráveis). A duração da CPI foi de seis meses e o documento apresentado pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL), contou com 80 pedidos de indiciamentos, sendo 78 pessoas (dentre elas o presidente Jair Bolsonaro), e duas empresas.

Por volta das 11h30min, os parlamentares se dirigiram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar uma cópia do documento ao ministro Alexandre de Moraes.

A comitiva que foi à PGR era composta pelo presidente, vice-presidente e relator da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros, respectivamente e pelos parlamentares Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Fabiano Contarato (Rede-ES), Humberto Costa (PT-PE), Rogério Carvalho (PT-SE), Simone Tebet (MDB-MS).

