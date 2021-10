Camilo se aproxima dos prefeitos de oposição. E agora, Capitão?

O governador Camilo Santana (PT) é conhecido pelo seu jeito conciliador. Foge de polêmicas e embates que, de alguma forma, possam provocar turbulências na gestão. De olho nas eleições de 2022, aos poucos, tem se mostrado também um estrategista político. É o que pode ser observado com a aproximação que o petista está fazendo com prefeitos cearenses que foram eleitos pela oposição, como é o caso de Glêdson Bezerra (Podemos), que comanda a cidade de Juazeiro do Norte, e Vitor Valim (Pros), que está à frente de Caucaia.

Ouça o podcast:

Ambos tiveram como principal cabo eleitoral o deputado federal Capitão Wagner (Pros), pré-candidato ao Palácio da Abolição e arquirrival de Camilo e do grupo dos Ferreira Gomes. Glêdson, inclusive, já garantiu apoio ao governador caso ele dispute uma vaga ao Senado. Valim foi só elogios a Camilo e ao senador Cid Gomes (PDT) durante evento para anunciar a construção de espigões no litoral de Caucaia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para além de questões administrativas, fica claro o objetivo do petista: enfraquecer aquele que tem mais chances de atrapalhar seus planos de fazer um sucessor no governo do Ceará. Capitão Wagner já dava como certo o apoio desses dois prefeitos em sua empreitada rumo ao Executivo estadual. Caucaia e Juazeiro do Norte são cidades estratégicas para quem almeja voos mais altos na política cearense.

Mesmo que esses dois aliados optem pela linha "Camilo lá, Capitão cá", é claro que isso já causaria estragos nos planos do policial militar da reserva e criaria situações, no mínimo, constrangedoras. E olha que essa é apenas uma das preocupações de Wagner. O União Brasil, novo partido fruto da fusão entre DEM e PSL, pode ir parar, localmente, nas mãos do governista Chiquinho Feitosa, jogando um balde de água gelada nas expectativas do parlamentar de concorrer ao governo dentro de uma sigla robusta.

Um quebra-cabeça complexo que será discutido no episódio 157 do Jogo Político. Terá Camilo êxito nessa tentativa de atrair prefeitos da oposição? Que outros nomes serão procurados? Qual será a reação de Capitão Wagner? Nas mãos de quem ficará o comando do União Brasil no Ceará? Respondem a essas e outras questões os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista de Política; Carlos Holanda, repórter de Política; e Ítalo Coriolano, editor digital de Política.

O Jogo Político está semanalmente na Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public.

Acompanhe também o programa Jogo Político:

Tags