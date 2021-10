Barroso cita live de Bolsonaro e defende controle das redes sociais para proteger a democracia

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu novamente nesta terça, 26, a regulamentação das redes sociais, durante abertura do seminário internacional sobre desinformações e eleições, realizado pelo TSE. A medida seria uma forma de combate à desinformação que gera perigos à saúde e à democracia.

Barroso diz que redes sociais não podem ser um meio para cometer crimes. Ele vê a necessidade de "algum tipo de controle de comportamentos, conteúdos ilícitos e desinformação".



O ministro também cita live do presidente Jair Bolsonaro. Nela, Bolsonaro afirma que a vacina contra Covid-19 seria um fator facilitador para contaminação de Aids. “Um absurdo sem nenhuma confirmação científica e que desincentiva as pessoas a se vacinarem num mundo em que todas as autoridades médicas defendem a importância da vacinação”, afirmou Barroso. O vídeo do presidente foi retirado do YouTube, Facebook e Instagram por ferir as regras das plataformas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags