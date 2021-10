ACM Neto diz que já votou em Ciro e que União Brasil nasce distante de Bolsonaro

12:51 | Out. 27, 2021

Provável candidato a governador da Bahia e secretário-geral do novo partido, ex-prefeito afirma que votou em Ciro Gomes nas eleições de 2002

O ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, ACM Neto, voltou a descartar que o seu futuro partido, o União Brasil, possa apoiar o presidente Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição em 2022. "O União Brasil nasce muito distante de estar nas hostes ou debaixo das saias do governo [Bolsonaro]", afirmou o provável candidato ao governo da Bahia.

"Esse partido nasce com a possibilidade de ter uma candidatura própria à Presidência da República e, caso isso não aconteça, com o desejo de construir um projeto para 2022 que contribua com o fim dessa polarização", reafirmou o ex-prefeito.

As declarações foram dadas nesta terça (26), durante a live "Ciro Games", promovida pelo presidenciável Ciro Gomes (PDT), a quem ACM Neto diz ter votado nas eleições de 2002.

"Eu me lembrava, Ciro, das eleições de 2002, que foi quando eu disputei a minha primeira eleição para deputado federal. Me elegi naquele ano para o meu primeiro mandato no Parlamento e o meu voto para presidente da República naquele ano foi para você. Foi para Ciro Gomes", afirmou o político soteropolitano.

Reforçando elogios a ACM, o pedetista afirmou que ele é uma das principais lideranças políticas do país. Ciro disse ainda que ele se revelou um administrador "extraordinário" quando esteve à frente da prefeitura da capital baiana. "Salvador ficou ainda mais formosa, bela e habitável", afirmou.

O presidente do DEM disse ainda que o União Brasil tem estabelecido conversas com partidos, entre eles o próprio PDT de Ciro, o MDB e o PSDB. "Que a gente possa abrir esse debate, sair dos extremos, deixar o radicalismo de lado e olhar para o futuro", disse o ex-prefeito de Salvador.

