Renan Calheiros pedirá banimento de Bolsonaro das redes sociais no relatório da CPI

O posicionamento do senador ocorre após Bolsonaro associar a vacina contra a Covid-19 à Aids, durante live semanal nas redes sociais

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja banido das redes sociais. O parlamentar afirmou que incluiria, no relatório final da comissão, uma solicitação de medida cautelar Ao Supremo Tribunal Federal (STF) com essa finalidade.

O pedido ainda precisará ser aprovado pelo colegiado da CPI durante votação do relatório marcada para esta terça-feira, 26 de outubro. Além do banimento, Calheiros deve incluir pedidos para a inclusão de outras oito pessoas no relatório final.

"Vou pôr em votação para que Bolsonaro seja excluído das redes, assim como aconteceu com o Trump (ex-presidente dos EUA). Bolsonaro não muda e continua fazendo as mesmas coisas", afirmou Renan ao jornal Folha de S.Paulo.

O posicionamento do senador ocorre após Bolsonaro associar a vacina contra a Covid-19 à Aids, durante live semanal nas redes sociais. O Facebook e o Instagram derrubaram o vídeo no último domingo, 24, alegando que o conteúdo vai contra as políticas da plataforma.



