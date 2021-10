Na CPI, Humberto Costa lembra de moradores coletando comida em caminhão de lixo em Fortaleza

O senador Humberto Costa (PT) lembrou, nesta terça-feira, 26, do vídeo que circulou nas redes sociais que mostra cerca de oito pessoas recolhendo as sobras do caminhão de lixo e de barris de lixos, descartados por um supermercado localizado no bairro Cocó, em Fortaleza. O parlamentar rememorou o episódio durante sua fala final na sessão da CPI da Covid que analisa o relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB).

"Aqui denunciamos o esquema que tava por trás disso. Um governo que demorou a aplicar um auxílio emergencial que o Congresso teve que tomar essa posição, e agora 22 milhões de brasileiros estão no limbo e o povo tendo que brigar em cima de um caminhão de lixo para pegar o resto daqueles que ainda podem comer”, disse Humberto.

O vídeo foi gravado no dia 28 de setembro, mas publicado no Tik Tok, por André Queiroz, quatro dias antes. As imagens também viralizaram em outras redes sociais. Usuários se sensibilizaram com as cenas gravadas.

Depois do episodio, personalidades da política se chocaram com o registro feito em Fortaleza e responsabilizaram a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, parlamentares lamentaram as cenas e destacaram a ida de comitiva brasileira a Dubai enquanto Brasil enfrenta crise econômica.

