Jurista diz ter visto "filme de terror" ao analisar documentos e relatos da CPI da Covid

Em entrevista realizada nesta terça-feira, 26, o jurista Miguel Reale Junior disse ter visto “um filme de terro” ao analisar todos os documentos, depoimentos e relatos do relatório final da CPI da Covid. Segundo o jurista, o documento está “perfeitamente equilibrado”.

"O relatório está equilibrado e relata um quadro trágico do nosso país. Eu vi um filme de terror ao analisar todos os documentos, depoimentos e relatos. Inclusive relatos de parentes que foram no último dia de CPI para mostrar como foram tratados pelo Governo", disse Reale ao UOL News.

Escrito por Renan Calheiros (MDB-AL), o relatório tem votação marcada ainda para esta terça-feira e pede o indiciamento de 81 pessoas e duas empresas. Somente ao presidente Jair Bolsonaro(sem partido) são atribuídos nove crimes.

O jurista ainda explica o entendimento sobre a retirada do crime de genocídio indígena, que era feita ao presidente. Reale afirma que não havia configuração para o crime, tendo em vista que não se via uma ação do governo destinada a dizimar uma população específica.

“Havia a ideia de se incluir o crime de genocídio no qual nós na comissão não concordávamos porque o crime de genocídio tem uma configuração muito especifica no sentido de ser uma ação voltada ao extermínio de uma determinada comunidade e não se via isso na ação do governo federal. Se via sim uma ação coordenada que infligisse sofrimento, mas não o extermínio de uma determinada comunidade, seja indígena, seja a comunidade de Manaus”, disse.

“Em ambos os locais, houve, sem dúvida nenhuma, a adoção de uma política de experimentação de imunização de rebanho no meio do sumulo da crise. Manaus e também as populações indígenas sofrendo uma contaminação exagerada em meio a outras populações”, continua o jurista.

Retirado o crime de genocídio, o jurista aponta que houve, sim, crime de pandemia, isso porque “epidemia não é só causar intencionalmente mas aumentar a crise, o perigo já existente, trazer um momento significativo do mau que já está estabelecido”, resumiu.

Em setembro, Reale liderou uma equipe de juristas que apresentou à comissão parlamentar de inquérito um parecer listando possíveis crimes cometidos pelo mandatário e integrantes do governo durante a pandemia. O documento listava pelo menos sete eventuais crimes cometidos pelo presidente. Na época, Reale afirmou aos senadores que o chefe do Executivo foi “cúmplice do vírus” e trabalhou na desconstrução do sistema de saúde para combater a pandemia do novo coronavírus.

Na entrevista desta terça-feira, o jurista afirmou que o ocupante do Planalto comete crimes desde o início do mandato, “seja a jornalistas, como a falta de decoro no exercício da Presidência, e também em relação à pandemia”. Segundo Reale, tudo que Bolsonaro faz “beira a perversidade”.



O jurista ainda comentou o comportamento de Bolsonaro nas redes sociais, lembrando episódio recente em que o mandatário associou falsamente as vacinas de imunização contra a Covid-19 ao desenvolvimento da Aids. Segundo Miguel Reale Jr, a associação feita pelo presidente é um desrespeito, e a decisão de privá-lo das redes sociais funciona como uma espécie de "prisão preventiva". "A liberdade que se vive hoje graças à vacinação, aí o presidente repercute um absurdo desse, não há um chefe de estado que diga uma coisa dessas", afirmou o jurista.

