Governador do Amazonas diz que inclusão do seu nome no relatório da CPI da Covid é ato eleitoreiro

O nome do gestor foi adicionado após pedido do senador Eduardo Braga (MDB-AM), adversário político de Wilson Lima no estado

Após ter o nome incluído no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse que a decisão é revestida com a intenção de “sabotar” seu governo. O relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), incluiu o nome do gestor após pedido do senador Eduardo Braga (MDB-AM), adversário político do governador no Amazonas.

Braga acusa o governador amazonense de omissão na crise do oxigênio, que provocou grave repercussão em Manaus, em janeiro deste ano. Lima foi às redes sociais onde criticou a ação e disse que o adversário está fazendo "picuinha". Além do gestor, o ex-secretário de saúde do estado, Marcellus Câmpelo, também foi adicionado.

“Eduardo Braga está agindo da forma que os amazonenses já conhecem. À base de AMEAÇA para incluir meu nome no relatório da CPI, prometendo não votar caso não consiga o que quer. Ele quer incluir meu nome no relatório final - mesmo sabendo que não fui sequer investigado pela CPI”, escreveu o governador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E seguiu: “Seu interesse visa exclusivamente às eleições de 2022 e a razão da vida dele é tentar sabotar o meu governo, que vem fazendo mais em dois anos do que ele em 8. Deixa o trabalho falar, senador, e pare de picuinha”,concluiu Lima.



Seu interesse visa exclusivamente às eleições de 2022 e a razão da vida dele é tentar sabotar o meu governo, que vem fazendo mais em dois anos do que ele em 8. Deixa o trabalho falar, senador, e pare de picuinha. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) October 26, 2021

Tags