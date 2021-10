Frente faz campanha para mobilizar brasileiros no exterior a votar nas eleições de 2022

O Vota Brasil EUA 2022 foi criado em reunião no último dia 14, com o objetivo de engajar a comunidade brasileira nos Estados Unidos para a defesa da democracia e contra as ameaças recentes ao estado de direito no Brasil

O Movimento Vota Brasil EUA 2022 iniciou nesta segunda-feira, 25, uma campanha com o intuito de mobilizar brasileiros residentes no país norte-americano a votar nas eleições de 2022. O Vota Brasil EUA 2022 foi criado em reunião no último dia 14, com o objetivo de engajar a comunidade brasileira nos Estados Unidos para a defesa da democracia e contra as ameaças recentes ao estado de direito no Brasil.



HOJE: Lançamento da Frente Vota Brasil 2022 nos EUA!



Você sabia que o número de eleitores brasileiros nos EUA não chega nem a 10% do número de imigrantes?



Evento via Zoom com deputada espanhola imigrante brasileira @_Maria_Dantas_.



Link: https://t.co/Rj76SwShj3 pic.twitter.com/Vngcriot9V — US Network for Democracy in Brazil (@democracybrazil) October 25, 2021

O lançamento acontece de forma remota, pela plataforma Zoom. A oradora convidada é a deputada Maria Dantas, do partido Esquerda Republicana espanhol. Maria é natural do Sergipe, onde graduou-se em advocacia. Em 1994 emigrou para a Espanha para estudar lei ambiental. Em 2019 elegeu-se deputada por Barcelona e continuou seu trabalho de ativista como membra, entre outras organizações, da Unidade Contra o Fascismo e o Racismo.



Por causa do seu ativismo, Maria tem sofrido ameaças de morte de apoiadores do atual presidente brasileiro. “No dia 25 contem comigo. Acho importante que o Brasil exterior vote, que haja participação política cidadã para melhorar a vida do povo”, reforça.

A Frente Vota Brasil 2022 vai desenvolver uma série de ações, como a criação de comitês regionais para incentivar o engajamento cívico das brasileiras e dos brasileiros e uma campanha de educação e informação para incentivar o voto brasileiro em outubro de 2022.





