Em estreia como governador, Evandro Leitão inaugura Areninha e sanciona lei de proteção animal

Governador interino por ocasião de uma viagem do governador Camilo Santana (PT) e da vice-governadora Izolda Cela (PDT), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), assumiu o governo do Estado nesta segunda-feira, 25, já com agenda cheia, que incluiu inaugurações e sanção de lei de proteção animal.

No final da tarde, o governador em exercício esteve na inauguração da Areninha do Murilão, no bairro Messejana, ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), vereadores e secretários municipais. Na ocasião, o gestor municipal destacou a presença de Evandro.

"Eu tenho pelo Evandro uma admiração que ele sabe, que é correspondida. Um amor, não à distância, mas de perto. Tive o privilégio de conviver com Evandro, aprendendo com (o deputado) Fernando Hugo (PP), lá na Assembleia", disse Sarto.

Na oportunidade, Evandro retribuiu os cumprimentos e aproveitou o espaço para dar destaque aos feitos do atual prefeito e de seu antecessor, Roberto Cláudio (PDT) - contra quem disputa vaga pelo nome do PDT ao governo do Estado nas eleições do ano que vem.

"Na realidade, para ser justo, nós também tivemos um grande prefeito, que foi o prefeito Roberto Cláudio, a quem eu peço uma salva de palmas, que iniciou essa obra, salvo engano. E agora nós temos um outro, que está dando continuidade àquilo que foi iniciado pelo prefeito Roberto Cláudio", disse Evandro.

Ao comentar a expectativa para os próximos dia como chefe do Executivo estadual, o pedetista afirmou que o plano é "dar continuidade ao trabalho que está sendo muito bem feito pelo governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda. Manter essa estabilidade que o povo cearense quer de nós, precisa de nós".

Na ocasião, Evandro interagiu com os presentes e arriscou um gol. A ação foi repetida por membros da comitiva que acompanhavam a inauguração.

O governador em exército @EvandroLeitao estreou no comando do Palácio da Abolição inaugurando uma Areninha no bairro Messejana, com direito a gol de pênalti. A relação do pedetista com o futebol é antiga. Antes de ser deputado, Evandro foi presidente do @CearaSC

Vídeo: @CCMazza pic.twitter.com/rbDyAKpQzq — Jogo Político (@jogopolitico) October 25, 2021

Mais cedo, o governador em exercício apareceu ao lado do secretário de Meio Ambiente, Artur Bruno, para anunciar a sanção da lei que instituiu a Política Estadual de Proteção Animal. "No documento, com mais de 70 artigos e resultado de dois anos de estudos e debates com especialistas e ONGs, a prioridade é o combate aos maus-tratos aos animais, com medidas duras contra a caça ilegal, tráfico e queimadas", detalhou a medida em publicação nas redes sociais.



Já pela manhã, Evandro participou da entrega de caminhões para municípios cearenses escolhidos em projeto de combate à fome. "Com investimento de aproximadamente R$ 4,3 milhões, os veículos irão favorecer a população e a agricultura familiar, com o auxílio no recebimento e distribuição da produção de gêneros alimentícios comercializados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Defendemos políticas que garantam comida na mesa do povo cearense", escreveu ao anunciar a entrega de 24 veículos para 24 municípios selecionados por meio de edital da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com o Ministério da Cidadania.

Evandro permanecerá interinamente no comando do Estado por sete dias. É a primeira vez que ele assume o cargo, após viagem do governador e da vice à Europa.

Um dos quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Ceará em 2022, Evandro já ocupa o posto com intensa agenda nos próximos dias, incluindo a entrega de obras e participação de eventos na Capital e no Interior.

Nesta terça-feira, 26, o governador passa pelos municípios de Santana do Acaraú (implantação de Programa de Segurança no Trânsito e inauguração de Areninha), Sobral (implantação de Programa de Segurança no Trânsito) e Chorozinho (implantação de Programa de Segurança no Trânsito, inauguração de praça, e Areninha de futvôlei e futebol de areia). Para encerrar o dia, ele participa de solenidade do Dia do Prefeito, na AL-CE, às 19h.

(com informações do repórter Carlos Mazza).

