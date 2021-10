CPI aprova pedido para quebra de sigilo telemático e banimento de Bolsonaro das redes sociais

Na última sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senadores aprovaram, nesta terça-feira, 26, um pedido para a quebra de sigilo telemático do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). A solicitação foi protocolada pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), após fala do presidente relacionando a vacina contra a Covid com a Aids.

O documento solicita que as empresas Google, Facebook e Twitter forneçam uma série de informações de contas ligadas a Bolsonaro; dentre elas: dados cadastrais e registros de conexão; cópias de conteúdos armazenados em redes sociais e outras informações.

Com isso, a advocacia do Senado deve acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que promovam a investigação e a responsabilização de Bolsonaro. Na semana passada, em transmissão ao vivo nas redes sociais,o presidente associou falsamente a vacina contra a Covid a casos de Aids. O vídeo fez com que as redes sociais derrubassem o vídeo.

O ofício protocolado por Randolfe pede ainda que as empresas suspendam o acesso de Bolsonaro às contas de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e que obrigar o presidente seja obrigado a "se retratar em cadeia nacional, desmentindo a correlação entre vacinação contra o coronavírus e o desenvolvimento da AIDS, sob pena de multa pessoal diária em valor de R$ 50.000,00" por dia de descumprimento da decisão judicial que ordene a retratação, multa a ser exigida do patrimônio pessoal do Presidente da República, e não do patrimônio da União".

Outro requerimento aprovou logo no início da sessão o envio ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a declaração do presidente Jair Bolsonaro que associou falsamente as vacinas contra a Covid-19 e a Aids. A comissão pede que Moraes inclua a fala no inquérito das fake news, em que Bolsonaro é investigado.

