Corregedor do TSE entrega relatório com investigação em 5 frentes contra Bolsonaro

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Felipe Salomão, responsável pelo inquérito que apura ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao sistema eleitoral, está deixando um relatório parcial que investiga o mandatário em cinco frentes de apuração. Salomão deve sair do tribunal esta semana, antes de deixar o cargo e ser substituído por Mauro Campbell, o corregedor entregou o relatório parcial de apurações contra Bolsonaro. As informações são da coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo.

Na lista de investigações abertas pelo ministro do TSE contra o presidente da República e que devem ser aprofundadas estão: a live de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, a desmonetização de blogs e sites que espalham notícias falsas, os ataques ao sistema eleitoral no 7 de setembro, possível ingerência política na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e investigação das motociatas por suspeita de propaganda antecipada.

No texto, Salomão solicita ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o compartilhamento das provas apuradas no inquérito das fake news e milícias digitais, que investigam bolsonaristas.

O corregedor também envia o relatório, com as conclusões já existentes, ao Ministério Público Eleitoral, para que o órgão se manifeste, podendo propor medidas contra Bolsonaro. Salomão também pede a manifestação da Polícia Federal a respeito do andamento e desfecho das apurações contra o mandatário e seus apoiadores.

O inquérito foi aberto no começo de agosto após uma diversos ataques sem provas de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas. O chefe do Executivo federal foi notificado pelo TSE para apresentar as supostas provas das fraudes que denunciou. Bolsonaro respondeu a notificação, mas em suas declarações não apresentou nenhuma das provas solicitadas.



