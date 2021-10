YouTube suspende canal de Bolsonaro por uma semana

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve o canal no YouTube suspenso por uma semana, após sugerir relação de causa e consequência entre a vacina contra a Covid-19 e a aids. A fala do presidente, proferida na live semanal de quinta-feira, é mentirosa, pois não há qualquer evidência científica que a respalde. A informação é da Folha de S. Paulo.

Em nota, o YouTube afirmou que o vídeo foi removido por violar diretrizes de desinformação médica contra a Covid-19 "ao alegar que as vacinas não reduzem o risco de contrair a doença e que causa outras doenças infecciosas".



"As nossas diretrizes estão de acordo com a orientação das autoridades de saúde locais e globais, e atualizamos as nossas políticas à medida que a orientação muda. Aplicamos as nossas políticas de forma consistente em toda a plataforma, independentemente de quem for o criador ou qual a sua opinião política", acrescentou a plataforma.

