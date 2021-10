Vacina e aids: Lira diz que Bolsonaro deve "pagar por declaração" se fala não tiver base científica

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reagiu, nesta segunda-feira, 25, à declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizada em sua live semanal, relacionando a vacina contra Covid-19 ao desenvolvimento de aids. Durante sua participação um seminário sobre agronegócio, Lira afirmou que o mandatário precisará “pagar” se não conseguir comprovar, com dados científicos, a afirmação feita em transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Se não tiver nenhuma base científica para isso, ele vai pagar pela declaração. Espero que não tenha", disse Lira, apoiador do presidente na Câmara dos Deputados. Na semana passada, Bolsonaro relacionou falsamente as vacinas com aids, provocado pelo vírus do HIV.

A afirmação, feita sem embasamento científico, estava em uma suposta notícia lida pelo presidente. No entanto, não existe relação entre o HIV (vírus causador da aids) e a Covid-19, nem entre o HIV e as vacinas contra a Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS l Cientistas e políticos reagem a mentira dita por Bolsonaro sobre vacinas e Aids



Neste domingo, 24, o Facebook e o Instagram derrubaram a live presidencial por causa da fake news divulgada por Bolsonaro. Em nota, o porta-voz das redes sociais afirmou: “Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”. A empresa também é responsável pelo Instagram.

Em defesa, o mandatário brasileiro justificou que a relação, falsa, foi feita com base em uma notícia da revista Exame, jogando a culpa da sua fala na imprensa, uma "fábrica de fake news", como classificou. Contudo, o presidente não retificou suas declarações.

Tags