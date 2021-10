Randolfe diz que fala de Bolsonaro sobre aids e vacina será incluída no relatório da CPI: "Delinquente"

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), relator da CPI da Covid, afirmou que as falas mentirosas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) associando a aids e a vacina contra o novo coronavírus devem ser incluídas no relatório da Comissão.

Rodrigues concedeu entrevista ao UOL News, nesta segunda-feira, 25, quando reforçou que a declaração feita pelo mandatário é criminosa e, por si só, seria motivo para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro. O senador afirmou que encaminhará um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitando que a fala seja investigada pelo inquérito das fake news.

“A reiteração de crime do presidente da República será acrescentada ao relatório, sem dúvida nenhuma, além da providência que estamos fazendo da comunicação ao ministro Alexandre de Moraes", explicou o relator da CPI.

Durante transmissão ao vivo, na quinta-feira, 21, o presidente afirmou que as vacinas contra a Covid-19 poderiam causar aids. A afirmação, feita sem embasamento científico, estava em uma suposta notícia lida por Bolsonaro. No entanto, não existe relação entre o HIV (vírus causador da aids) e a Covid-19, nem entre o HIV e as vacinas contra a Covid-19. Após o ocorrido, a live foi removida do Facebook e do Instagram.

Rodrigues acredita que parte da culpa também se deve à utilização das redes sociais, que ainda permitem posts e perfis de Bolsonaro, ao invés de banir de vez o presidente desses espaços. “Lamentavelmente, este tipo de prática reiterada e criminosa, no Brasil, tem o cumpliciamento das redes sociais. Há muito já deveria ter ocorrido com Jair Bolsonaro a mesma coisa que ocorreu com seu congênere, o Donald Trump, nos Estados Unidos. Há muito que ele já deveria ter sido banido das redes sociais”, argumentou.

O senador se comprometeu em continuar empenhado com a prisão de Jair Bolsonaro, a quem chamou de "delinquente", mesmo depois que o ex-capitão deixe o governo do país. "Temos que ter consciência de lidar com esse delinquente. Esse delinquente permanece na Presidência da República sob os auspícios e cumplicidade do presidente da Câmara dos Deputados (Arthur Lira), e a esta altura também da Procuradoria-Geral da República, que não repele este tipo de comportamento", afirmou o senador.

"É meu dever trabalhar com afinco para isso (para que Bolsonaro seja preso). Não por ele ser Jair Bolsonaro, ser presidente da República, ou pelas circunstâncias de estar na oposição dele. É porque os crimes são latentes", reforçou o político.

O relatório final da CPI da Covid pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, incluindo crime contra a humanidade na condução da pandemia do coronavírus. Além de crimes também de responsabilidade, a lista inclui charlatanismo e prevaricação. Com inclusões no texto, a votação do relatório deverá ocorrer nesta terça-feira, 26.

Randolfe Rodrigues frisou ser um “dever civilizatório, histórico e moral trabalhar para que as consequências desse relatório ocorram", sejam em relação a Bolsonaro ou "àqueles que atuaram em conjunto com ele”.



