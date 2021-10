Em vídeo, Valdemar Costa Neto convida Bolsonaro e os filhos para se filiarem ao PL

O presidente Nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo nas redes sociais da legenda em que aparece convidando Jair Bolsonaro e os filhos dele a se filiarem na agremiação.

“No curso desses 36 anos de jornada, nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado voltado para as eleições de 2022. Por essa razão, estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança”, disse Costa Neto no vídeo.

No material, o ex-deputado ainda frisa que estará ao lado do presidente na campanha pela reeleição, em 2022.

“Inspirados na grandeza desse passo, seguiremos orientados pela fé no futuro do Brasil, certo de nossas convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal”, afirmou Costa Neto, dizendo ainda que o partido terá nomes para as disputas pelos governos estaduais, Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas.

O Partido Liberal é um dos partidos do conhecido Centrão, e tem articulado a filiação do chefe do Executivo para que esta ocorra ainda neste mês de outubro, segundo informações da CNN. Contudo, a sigla ainda disputa a preferência de Bolsonaro com o Progressistas (PP). O mandatário ainda não definiu com qual partido irá enfrentar as eleições do próximo ano.



Veja vídeo:

O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, gravou vídeo que, dirigido aos quadros do seu partido, reitera o convite para o ingresso do presidente Bolsonaro na legenda Liberal.

Leia mais em:https://t.co/HQfBQyH7zJ pic.twitter.com/YwS9YMYXf2 — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) October 25, 2021

