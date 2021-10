Dono do BTG revela que foi consultado por Artur Lira e compara queda de Dilma a golpe de 64

Um áudio vazado nesta segunda-feira, 25, nas redes sociais, revela consultas do presidente do Banco Central, Campos Neto, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com André Esteves. Ele é dono do banco BTG Pactual, banco fundado por Paulo Guedes, atual ministro da Economia.

O material, obtido pelo portal Brasil 247, foi capturado durante reunião com clientes do banco, realizada na última quinta-feira, 21. Nela, André Esteves criticou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), enquanto elogiou Michel Temer (MDB).



O dono do BTG disse que já foi consultado por Campos Neto sobre qual deveria ser o limite para a queda da taxa de juros, o Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic). Ele ainda celebra que, caso Lula vença a eleição e assuma a presidência, o Brasil ainda tem "dois anos de Roberto Campos Neto".

“Eu me lembro que o juros estavam em uns 3,5% e o Roberto me ligou para perguntar: "pô, André, o que você está achando disso, onde você acha que está o lower bound?'. Eu falei assim: 'olha, Roberto, eu não sei onde que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente… acho que em algum momento a gente se achou inglês demais e levamos esse juros para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de apreço. Acho que a gente não comporta ainda esse juros", disse André.

Ele ainda afirmou que recebeu ligações de Lira, que gostaria de uma opinião sobre a debandada recente de funcionários do Ministério da Saúde. Ao jornal Brasil 247, Lira defendeu que fala com vários agentes do mercado financeiro: "Eu falo com o André Esteves, com a XP e com todo o mercado. (...) É esse mercado que define a taxa de juros, o dólar e muita coisa que afeta a vida de muitos brasileiros".

André Esteves ainda comparou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, com o golpe militar de 1964.

"Quando a Dilma endoideceu, alguém foi lá e: 'peraí, vamos dar uma parada nisso'. Todo o golpe de 64, quando as pessoas me perguntavam com o Bolsonaro falando aquele excesso de besteira, [sobre] golpe, [eu dizia] é muito diferente. Se você for fazer uma analogia sobre 64 com hoje, a coisa mais parecida... 64 foi meio o impeachment da Dilma", disse.

"Acho que no dia 31 de março não teve nenhum tiro, ninguém foi preso, as crianças foram para escola, o mercado funcionou. Com simbolismos, linguagens, personagens da época, mas a melhor analogia é o impeachment da Dilma."

