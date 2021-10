Blogueiro bolsonarista compra carro e é acusado de furto após dar calote em proprietário

De acordo com Oswaldo Eustáquio, ele próprio teria sido enganado durante a compra do veículo. "Fui vítima de um golpe", alegou.

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio está sendo acusado de furto após comprar um carro, e dar calote em proprietário do veículo por parar de pagar as parcelas. O automóvel foi apreendido pela Polícia Federal do Distrito Federal (PMDF), no início do mês de setembro. As informações são da coluna Na Mira, do jornal Metrópoles.

Na ocasião da apreensão do Citroen Aircross, feita pela PM, quem conduzia o automóvel era Hugo Alves, braço direito do blogueiro, que no período estava em viagem ao México.

De acordo com a coluna, o proprietário do Citroen afirmou ter deixado o carro em uma revendedora de Curitiba (PR) e, após a revenda, ainda recebeu o pagamento das parcelas por dois anos. Somente quando parou de receber os repasses do dinheiro, foi que ele resolveu abrir uma ocorrência policial para tentar solucionar a situação.

Em sua defesa, Eustáquio afirma que foi ele, na verdade, o enganado durante a compra do automóvel. “Uma pessoa da minha confiança pediu para vender o carro e aceitei no intuito de ajudar esse amigo. Entre uma das minhas prisões, descobri que ele não estava pagando as parcelas”, explicou.

Sobre o assunto Ativista bolsonarista afirma ao MP que foi torturado em prisão por policiais

Moraes determina o bloqueio das redes sociais do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio

O blogueiro ainda argumenta que o Citroen está quitado e pede para a polícia devolvê-lo. “O menino dono do carro disse que foi induzido ao erro e esse carro está me fazendo falta. Fui vítima de um golpe”, alegou em resposta.

Oswaldo Eustáquio é responsável por um blog e um canal do YouTube em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O blogueiro já foi preso por diversas vezes, sendo a primeira delas em junho do ano passado, em inquérito que investigava o financiamento de atos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Atualmente, o bolsonarista é alvo de apurações que investigam os atos antidemocráticos contra o STF, tendo ficado preso entre 26 de junho a 5 de julho deste ano.



