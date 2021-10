Kassab quer lançar Rodrigo Pacheco à presidência em 2022

Atual presidente do Senado Federal anunciou saída do DEM e é cotado como uma das opções de "terceira via"

O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco vai se filiar ao PSD na próxima quarta-feira, 27, e poderá ser o candidato à presidência da República pelo partido. No que depender de Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, o plano já está acertado: “Ele só não será o nosso candidato se não quiser”, disse.

A fala aconteceu durante encontro realizado na manhã deste sábado, 23, que reuniu lideranças do PSD, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal cearense Domingos Neto.

Nesta sexta-feira, 22, Pacheco anunciou saída do DEM para filiação ao PSD e sugeriu que sua nova agremiação teria uma “proposta alternativa” para as eleições presidenciais de 2022.

"No momento certo, o PSD vai tomar suas decisões. Mas eu acredito muito que o PSD possa ter uma proposta alternativa, moderna, nova, de futuro, que possa olhar o Brasil para frente. Eu acredito muito que o partido será protagonista dessa proposta de Brasil", disse Pacheco, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Apesar da especulação e da manifestação de Kassab pela candidatura do senador mineiro, a postura de Pacheco se mantém cautelosa. Ele afirma que terá posição política definida somente em 2022 e que não se permite antecipar a discussão sobre a eleição.



