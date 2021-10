TRE-CE confirma fraude por cota gênero em Potengi e multa por aglomeração em Iracema

17:07 | Out. 22, 2021

Duas candidatas laranjas do PSD estão inelegíveis por oito anos após falcatrua de candidaturas em Potengi. Prefeito e vice de Iracema (CE) são multados por criarem aglomeração em período eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve, em mesma sessão, decisão de cassar candidatos do Partido Social Democrático (PSD) em Potengi e de multar atuais prefeito e vice-prefeito de Iracema.



O partido teria fraudado duas candidaturas para vereadoras com a intenção de atingir cota de gênero, o que as caracterizaria como “laranjas”.



O PSD lançou, em 2020, dez concorrentes para o cargo de vereador na cidade. Por lei, 30% das candidaturas devem ser de mulheres. Entretanto, o partido teria incluído Carina de Morais Sousa e Maria Marly Duarte Passos apenas em registros formais. Com decisão do processo, as duas ficam inelegíveis por oito anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhuma delas fez publicações em suas redes sociais promovendo a candidatura, mas apoiaram outros candidatos. Não há registros de nenhuma propaganda eleitoral feita pela coalizão citando Carina ou Maria Marly, mesmo a última sendo irmã do candidato ao cargo de prefeito pelo PSD, Samuel Carlos Alves Tenório de Alencar. A arrecadação de votos, considerada “irrisória” pelo Tribunal, alcançou 2 votos para Carina e 4 para Maria Marly.



A denúncia que deu início ao processo foi feita à Justiça por dois candidatos sem número de votos suficientes para serem eleitos: Simone Guedes (MDB) e Nicodemos Rodrigues (PT).



Multa por criar aglomeração em Iracema



Os eleitos na disputa pela Prefeitura de Iracema, Celso Gomes da Silva Neto (PT) e Evaristo Magalhães Maia (PT), foram condenados a pagar 300 mil reais cada um por descumprirem medidas de segurança contra a Covid-19 durante campanha. Em Iracema, durante período eleitoral, estavam proibidas as realizações de passeatas, carreatas, comícios ou quaisquer eventos com potencial de aglomeração.

O atual prefeito de Iracema e seu vice teriam feito evento em prol de suas campanhas. Em fotos e vídeos apresentados ao tribunal, as pessoas presentes no episódio não respeitavam distância mínima, muitas das quais também estavam sem máscara.

Celso Gomes da Silva Neto foi eleito no primeiro turno com 55,7% dos votos.

Tags