Sem sucesso, Bolsonaro apela a presidente da África do Sul para liberar indicação de Crivella à embaixada

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apelou para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para que o país africano dê aval à indicação do nome de Marcelo Crivella (Republicanos) ao cargo de embaixador do Brasil em Pretória. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o mandatário fez uma ligação para Ramaphosa no início do mês, apresentando o pedido, mas não obteve sucesso.

As informações são de que o líder da África do Sul não assinalou garantias sobre a aceitação da indicação do ex-prefeito do Rio de Janeiro e afirmou que a decisão cabe ao Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul. A resposta evasiva de Ramaphosa é vista como sinal de que existem objeções contra o nome de Crivella por parte dos sul-africanos.

Os trâmites para que o bispo licenciado da Igreja Universal ocupe o cargo de embaixador iniciaram em julho, quando Bolsonaro encaminhou um pedido de concessão de agrément (consulta a um país que pode vir a receber um novo embaixador). Contudo, o documento permanece sem resposta mesmo com o pedido direto de Bolsonaro ao líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A intenção de Bolsonaro com a indicação do religioso seria remediar problemas que a Igreja Universal do Reino de Deus vem passando em países do continente africano, como Angola, Moçambique e a própria África do Sul.

Sobre o assunto Bolsonaro escala Mourão para ajudar Igreja Universal

Presidente de Angola rejeita encontro com parlamentares brasileiros para discutir situação da Universal

Universal perde processo contra ex-bispo que fundou Igreja com logo semelhante

Gilmar manda devolver passaporte de Crivella e revoga proibição de sair do País

TSE derruba decisão que tornou Crivella inelegível por abuso de poder em comício

Segundo informações do jornal, lideranças de Angola e Moçambique alertaram o presidente Ramaphosa sobre a possibilidade de Crivella usar de sua influência na Igreja Universal para fazer da embaixada brasileira um ponto de apoio para a instituição religiosa.

A crise da Universal no continente afeta principalmente Angola. Recentemente, os conflitos levaram religiosos locais a acusar lideranças brasileiras da igreja de crimes financeiros, pedindo, inclusive, a deportação de missionários. Com as conturbações, a Universal do Reino de Deus cobra de Bolsonaro um maior envolvimento do Itamaraty para defender a instituição religiosa nos países africanos.

Tags