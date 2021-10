Como Collor, Bolsonaro deixa um país "sem presente e sem futur"’, diz Walther Salles

17:28 | Out. 22, 2021

Diretor de "Terra Estrangeira" exibe versão restaurada do filme quando país vive condições semelhantes às do primeiro lançamento

Há 25 anos, era lançado no Brasil o filme Terra Estrangeira, que falava sobre o momento traumático na vida econômica e social do país após bloqueio das cadernetas de poupança, altas na inflação e fome durante o governo de Fernando Collor de Mello. Neste sábado, 23, uma versão restaurada da obra será exibida na Mostra de Cinema de São Paulo, e o momento político nacional não difere muito do visto no início da década de 1990, destaca o diretor Walther Salles.

“O desgoverno Collor foi uma expressão dos segmentos mais arcaicos da sociedade brasileira. Era um governo sem projeto que caiu de podre", afirma Salles em entrevista à Folha de São Paulo.

Para o diretor, o que vemos hoje, no governo de Jair Bolsonaro (sem partido) é ainda pior pois, segundo ele, há em curso um projeto “de milicialização da política, que se traduz no ódio à ciência, à educação pública, à equidade racial, às reservas indígenas, às nossas florestas, à diversidade de cor e gênero, à cultura”.

“É novamente o que há de mais arcaico no poder, se mesclando agora à violência mais primitiva”, destaca o diretor que ainda resume: “Como Collor, Bolsonaro deixa um país devastado, em profunda crise identitária, sem presente e sem futuro".

Também diretora do filme, Daniela Thomas considera “terrivelmente irônico” que a cópia da obra seja lançada nessa fase do país. Ela chama a atenção para a quantidade de brasileiros que foram viver em Portugal, justamente o ponto em que o enredo do filme aborda, tratando sobre a realidade de duas décadas atrás.

Na obra, o personagem Paco, interpretado por Fernando Alves Pinto, viaja para o país europeu após perder a mãe que sofreu um infarto e faleceu ao descobrir sobre o fisco na poupança. Já em Lisboa, ele conhece Alex, uma garçonete brasileira vivida por Fernanda Torres que reclama da discriminação no país estrangeiro mas não se imagina retornando à terra natal.

Em 2020, segundo dados do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF), 184 mil pessoas deixaram o Brasil para morar em Portugal, um número recorde, que representa aumento de 22% em comparação com 2019. A reportagem do veículo paulistano avalia que o número real pode ser muito maior tendo em vista que apenas os residentes legais são contabilizados.

O Filme é baseado numa foto vista por Salles em um livro sobre Cabo Verde. Na imagem, dois jovens aparecem numa praia e observam um barco virado na areia.

Segundo o diretor, essa é uma representação da condição existencial dos personagens do filme e das diferentes formas de exílio enfrentadas por eles: o político, o econômico e o amoroso.

“Era uma tradução da condição existencial de Paco e Alex, nossos jovens protagonistas, em um momento de profunda crise identitária do país. Depois de 25 anos de ditadura militar e do caos do desgoverno Collor, o Brasil passava a ser um país de emigração, e não mais de imigração", disse o diretor.



