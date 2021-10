Ajudante de ordens de Bolsonaro depõe à PF sobre live com ataques às urnas

A oitiva aconteceu na sede da PF, em Brasília, e durou ceca de duas horas, segundo integrantes do Palácio do Planalto

O ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, prestou depoimento, na manhã desta sexta-feira, 22, à Polícia Federal. A corporação segue com o inquérito que investiga uma live feita pelo chefe do Planalto com ataques ao sistema de urnas eletrônicas.

A oitiva aconteceu na sede da PF, em Brasília, e durou cerca de duas horas, segundo integrantes do Palácio do Planalto. A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo. Chamado de Coronel Cid, o militar é de bastante confiança de Bolsonaro no Palácio do Planalto e assumiu papel de um importante conselheiro do presidente.

Em julho, Bolsonaro realizou uma live em que prometia divulgar comprovações para acusações contra as urnas eletrônicas que vinha fazendo há anos. Porém, o presidente se limitou a reforçar ataques sem provas e a divulgar relatos de eleitores, boa parte deles já desmentidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No mesmo vídeo, o mandatário admitiu não possuir provas de fraudes no sistema de urnas eletrônicas do Brasil.

