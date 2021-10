Sérgio Camargo desrespeita decisão da Justiça que o proíbe de postar conteúdo intimidatório

Camargo fez posts no Twitter em que insulta o próprio Juiz da Justiça do Trabalho, órgão que decidiu por proibi-lo de fazer postagens vexatórias e o afastou da função de gestão de pessoal da Fundação Palmares.

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, vem desrespeitando decisão judicial que o proíbe de usar redes sociais para fazer postagens com conteúdo intimidatório ou vexatório contra servidores, ex-servidores e representantes da Justiça. Camargo foi afastado das funções de gestão de pessoal da instituição pela Justiça do Trabalho, no dia 11 de outubro.

Por meio de sua conta no Twitter, o presidente fez cerca de 15 posts, entre o dia da sentença até o dia 19 deste mês, atacando a proibição que culminou no seu afastamento, além de desrespeitar ex-funcionários. “A aberração jurídica a que a Palmares foi submetida precisa ser anulada, removida, derrubada!”, publicou.

A aberração jurídica a que a Palmares foi submetida precisa ser anulada, removida, derrubada! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 15, 2021

Entre os tweets, Camargo também desacatou o próprio Juiz do Trabalho, com frases como “vá catar coquinho”. “A Justiça do Trabalho está monitorando meu Twitter. Que recado vocês acham que devo dar a eles?”, complementou em outra publicação.

Juiz do trabalho, vá catar coquinho! pic.twitter.com/icoI0yPK5a — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) October 13, 2021

Sobre o assunto Sérgio Camargo é acusado de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica

Fundação Palmares: MPT pede afastamento de Sérgio Camargo por assédio moral

Justiça afasta Sérgio Camargo da gestão de pessoal da Fundação Palmares

Tabata Amaral diz que vai denunciar Sérgio Camargo por falsa acusação racial

A sentença foi assinada pelo juiz Gustavo Carvalho Chehab, da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, que atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho. O órgão diz que Sérgio Camargo cometeu assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários. Com a decisão, ele ficou proibido de nomear, contratar e afastar servidores da entidade, além de restrições ao uso de suas redes sociais.

"Imponho, ainda, a seguinte medida de caráter cautelar: proibição de - direta, indiretamente ou por terceiros - manifestação, comentário ou prática vexatória, de assédio, de cyberbullying, de perseguição, de intimidação, de humilhação, de constrangimento, de insinuações, de deboches, de piadas, de ironias, de ataques, de ofensa ou de ameaça", determinou o magistrado.



Tags