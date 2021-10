Relatório final da CPI da Covid deve incluir mais indiciamentos e referências a Manaus

O relatório final da CPI da Covid, apresentado nesta quarta-feira, 20, no Senado, pode passar por mudanças até o dia da votação. O objetivo seria incluir mais indiciamentos, bem como mais referências à crise sofrida por Manaus durante a segunda onda da pandemia. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O texto elaborado pelo relator da Comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), propôs o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por nove crimes, e de mais 65 pessoas por ações e omissões na pandemia, além da responsabilização de duas empresas. No entanto, durante a sessão, o grupo majoritário ainda chegou a criticar alguns pontos do relatório, como a necessidade de mais indiciamentos e as poucas referências a Manaus.

Dentre as adições ao texto, a lista de indiciados deve incluir nomes como o reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senha); o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégico do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto; e a servidora Regina Célia Silva de Oliveira, a fiscal de contrato na pasta na compra da Covaxin.

No que diz respeito à crise que Manaus sofreu durante a segunda onda da pandemia, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) fez críticas durante a apresentação do relatório. O emedebista reforçou falhas no texto, como o fato de que nenhum agente do Amazonas constava no documento dentre os passíveis de responsabilização. Segundo o senador, "não há nenhuma dúvida" de que houve uma série de crimes no estado.

"É inaceitável que o relatório final não peça a punição de nenhum dos responsáveis pelo caos vivido no estado do Amazonas. (...) Nosso estado foi transformado em um verdadeiro campo de testes, com experimentos com remédios ineficazes, falta de oxigênio, de leitos de internação e até de covas para enterrar os nossos conterrâneos", disse o senador.

O objetivo do grupo majoritário é incluir, entre os nomes mencionados pelo relatório, Wilson Lima, governador do Amazonas, e do ex-secretário de saúde, Marcellus Campêlo. Como ambos já são réus em processos sobre as ações durante a crise em Manaus, os senadores creem que, embora a citação seja necessária, não adiantará propor o indiciamento dos dois.

Contudo, o grupo afirma que a lista de propostas de indiciamentos deve aumentar em uma nova versão do relatório. Entre os nomes, deverá constar o reverendo Amilton Gomes de Paula, por intermediar a negociação de vacinas contra Covid-19. A servidora Regina Célia, uma vez que deu continuidade ao contrato da vacina indiana, mesmo com as irregularidades. E também o médico olavista Hélio Angotti Neto, secretário do Ministério da Saúde e defensor de remédios do chamado "kit Covid". O titular chegou a tentar inserir os medicamentos sem eficácia comprovada no programa Farmácia Popular.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (21), o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), declarou que “enquanto não for votado o relatório, há tempo de sugestões e de acréscimos”. A votação deverá ocorrer na próxima terça-feira, 26.



