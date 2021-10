Idilvan critica Bolsonaro por defender remédio ineficaz: "única coisa que sabe fazer"

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo incentivo ao uso da cloroquina e da ivermectina, cuja ineficácia para tratar a Covid-19 foi comprovada. Ele se soma ao também opositor e deputado federal José Guimarães (PT).

"Bolsonaro é um irresponsável. Quem está dizendo isso não sou eu, é a CPI. E ele continua fazendo propaganda de remédio que não funciona porque é a única coisa que ele sabe fazer", afirmou o pedetista.

Em Russas, no interior do Ceará, Bolsonaro fez espécie de enquete para saber quem tomou cloroquina.

Em evento no município de Russas (CE), o presidente Jair Bolsonaro reforçou sua defesa a medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19. Em pronunciamento na região do Vale do Jaguaribe, o chefe do Planalto fez uma enquete para saber quem teria usado a cloroquina. pic.twitter.com/FhWMarRAfs