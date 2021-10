Guimarães critica "campanha" pró-cloroquina e diz que Bolsonaro fez "arruaça" no Interior

10:49 | Out. 21, 2021

"Povo cearense não é bobo. Esse governo virou as costas para o Ceará e, portanto, ele não tem nada a oferecer de bom para os cearenses"

O deputado federal cearense José Guimarães (PT) não economizou em adjetivos ao falar da visita de Jair Bolsonaro (sem partido) a Russas, no interior do Ceará.

Os destaques negativos do petista foram para o incentivo do presidente da República ao uso de remédios sabidamente ineficazes no combate à covid-19, como a cloroquina e a ivermectina, além das aglomerações por ele provocadas em solo cearense.

O opositor definiu a passagem presidencial pelo Ceará como a de alguém que "fica fazendo arruaça pelo Interior."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Nordeste, nas últimas eleições, deu preferência ao Partido dos Trabalhadores em disputas presidenciais. Guimarães criticou a incursão do presidente pelo estado.

"Povo cearense não é bobo. Esse governo virou as costas para o Ceará e, portanto, ele não tem nada a oferecer de bom para os cearenses", opinou o parlamentar.

Enquanto falava a apoiadores, Bolsonaro pôs o dedo mindinho para baixo, numa referência ao principal adversário eleitoral, o ex-presidente Lula da Silva (PT), líder em intenção de votos conforme pesquisa Ipec.

Tags