CPI da Covid: crimes atribuidos a Bolsonaro em relatório final somam 38 anos de prisão

Indiciado por nove crimes, juristas avaliam, no entanto, que a lista de delitos atribuídos ao presidente pode reduzir drasticamente após análise do Ministério Público

Indiciado por nove crimes no relatório final da CPI, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderia ser submetido à pena máxima de 38 anos de prisão por esses delitos. Dentre os crimes atribuídos ao mandatário no documento, o tipo penal mais grave é o de epidemia com resultado de morte, que prevê até 30 anos de prisão. O menor é de emprego irregular de verbas públicas, com um a três meses de prisão ou multa.

A análise é de juristas ouvidos pelo O Globo. Eles defendem, no entanto, que há grande probabilidade de que a lista de crimes seja drasticamente reduzida.

Ao todo, o presidente é alvo de pedido de indiciamento por nove delitos. Na hipótese de ser condenado por boa parte deles, pode-se considerar a pena de mais de três décadas de prisão. Os crimes contra a humanidade e de responsabilidade são julgados pelo Tribunal Penal Internacional e pelo Congresso Nacional, respectivamente, e não têm punições definidas.

Aos filhos do presidente, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, foram atribuídos os delitos de incitação ao crime, que rendem no máximo seis meses de prisão ou multa. Já o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o segundo com mais pedidos de indiciamento, pode pegar uma pena de 31 anos de prisão, caso seja condenado à sentença máxima dos crimes imputados a ele.

A partir de agora, as denúncias serão encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF), que decidirá se vai acolher ou arquivar os pedidos ou se aprofundará as investigações.

Apesar de as conclusões contra o presidente e filhos terem mais impacto, a avaliação de juristas ouvidos pelo O Globo é a de que as sugestões de indiciamento que tendem a prosseguir na Justiça são aquelas em que o delito está mais individualizado e diretamente relacionado ao acusado, como na falsificação de atestado de óbito ou sobrepreço na oferta de vacina.

O documento de 1.180 páginas foi lido na sessão dessa quarta-feira, 20, pelo relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e pede o indiciamento de 66 pessoas e duas empresas. A votação do relatório ficou marcada para a próxima terça-feira, 26. Após essa etapa, as conclusões serão encaminhadas aos órgãos de controle, que poderão abrir processos sobre os supostos crimes apontados.

Renan propõe que Bolsonaro seja responsabilizado pelos seguintes delitos: epidemia com resultado morte; crimes de responsabilidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo; crime de responsabilidade pela violação de direito social; infração de medida sanitária preventiva; charlatanismo; incitação ao crime; falsificação de documento particular; emprego irregular de verbas públicas; prevaricação; e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos.

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que os crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo relatório da comissão poderiam levar à prisão perpétua, caso julgados em tribunal internacional.

