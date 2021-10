Ceará assina ação de Leite contra Doria por fraude nas prévias do PSDB

O Ceará é um dos quatro diretórios estaduais do PSDB que assinam ação movida por Eduardo Leite contra João Doria dentro das prévias do partido para a Presidência. Segundo aliados do governador do Rio Grande do Sul, Doria estaria cometendo fraudes no processo, por meio da adulteração da data de filiação de 51 prefeitos e 49 vices de São Paulo.

Como o regramento do partido permite voto nas prévias apenas para pessoas filiadas ao PSDB antes de maio deste ano, a mudança de datas buscaria “aditivar” número de eleitores de Doria no processo. A suposta fraude, no entanto, será questionada pelo grupo de Eduardo Leite tanto no Ministério Público quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, assinam a ação diretórios do PSDB do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Ceará. “Estamos indignados com essa situação e vamos para cima. É lamentável que o pré-candidato esteja, dentro do partido, já usando esse tipo de postura que nós condenamos”, diz Luiz Pontes, presidente do PSDB do Ceará.

Segundo o líder tucano, Doria estaria “usando a força e a estrutura do governo de São Paulo” para obter vantagens sobre Leite na disputa. “De maneira nenhuma nós vamos aceitar esse tipo de ação”, diz, rejeitando ainda que o “fogo amigo” crie dificuldades para o PSDB, que tenta hoje se firmar como terceira via para a disputa de 2022.

“Essa postura do Doria está só fazendo que filiados paulistas e personalidades apoiam o Leite, e aí bateu um desespero na equipe do Doria”, diz ainda o líder tucano. “(Tudo isso) mostra, mais uma vez, que o Eduardo Leite é o candidato que vai no sentido daquelas pessoas que querem moralizar o Brasil”, continua.

O PSDB de São Paulo rebateu as acusações em nota. "Todas as mais de 120 filiações realizadas pelo partido em 2021 são regulares e seguem o disposto no estatuto partidário, resoluções e na legislação eleitoral. Muitos desses filiados estão aptos a votar, pois suas filiações são anteriores a 31 de maio; outros não estão, pois foram registrados após essa data, seguindo o regramento das prévias", diz.

O comando do PSDB em São Paulo também "repudia ilações irresponsáveis" e pede que a eleição "se decida no voto e não no tapetão". Segundo eles, ação proposta por Leite é na verdade uma "tentativa de cerceamento de filiados" de São Paulo.

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo (PE), lançou nota sobre o assunto, destacando que pedidos de impugnação são "naturais em qualquer processo eleitoral". O partido diz que a ação já foi encaminhada para a Executiva Estadual de São Paulo para esclarecimentos e será "analisada com absoluta serenidade".

“Com relação a eventuais questionamentos também feitos ao procedimento da Executiva Nacional sobre a lista final dos filiados com mandatos aptos a votar nas prévias, informamos que os dados utilizados são os recebidos oficialmente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, continua o documento do comando do PSDB Nacional.

Governador do Rio Grande do Sul e ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite é considerado “azarão” na disputa pela candidatura do PSDB à Presidência. Atualmente, o gaúcho conta com apoio direto do senador cearense Tasso Jereissati (PSDB), que abriu mão de participar das prévias em prol da candidatura de Leite na disputa.

Outros integrantes do PSDB cearense também têm se envolvido diretamente na campanha de Leite para 2022. O ex-secretário de Saúde do Ceará e possível candidato na disputa, Dr. Cabeto Martins, tem participado de uma série de reuniões em São Paulo na busca por aliados para a campanha do governador gaúcho.



Atualmente, Leite conta com a adesão de oito direções locais do partido. O governador de São Paulo, no entanto, segue com influência sobre diretórios mais expressivos da sigla, como o de São Paulo. Além disso, pesam a favor de Doria na disputa a proximidade do gestor com segmentos importantes do mercado e do sistema financeiro.

