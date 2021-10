Após ataques racistas, machistas e políticos, presidente da UNE recebe apoio em massa

A primeira mulher negra e do Norte do País a ser presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Bruna Brelaz (PC do B), 26 anos, foi vítima de ameaças e ataques racistas e machistas nos últimos dias. Ela se tornou alvo de uma nova série de ataques nas redes sociais após apontar justamente a existência de uma rede de ódio na esquerda em entrevista à Folha de S. Paulo.

Brelaz falou sobre seu diálogo com representantes da direita, como FHC (PSDB) e MBL (Movimento Brasil Livre), pela construção de uma frente ampla que viabilize o impeachment de Jair Bolsonaro, algo que ela considera prioritário para o país. A ação fez com que ela recebesse, em suas redes sociais, acusações de ser fascista e nazista por setores da esquerda.

O episódio se agravou e Brelaz foi alvo de uma nova série de ataques, que incluem ameaças, incitação à agressão física, racismo, machismo e termos de conotação sexual. Porém, nesta semana, ela recebeu manifestações de solidariedade de políticos, ativistas, centrais sindicais e membros de movimentos estudantis e de esquerda.

As publicações também elogiam sua proposta de diálogo e busca por acordos pelo impeachment do presidente. Parlamentares mulheres apontaram que Brelaz foi vítima de violência política de gênero.

Entre as manifestações, está a da ex-senadora Marina Silva (Rede), que ofereceu solidariedade e carinho à presidente da UNE. “Ser mulher negra, jovem, nortista e querer o diálogo deve incomodar muito. Siga firme com a sua coragem!”, escreveu.

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), também vítima de ataques recentes na internet, disse que, por uma questão matemática, a busca do impeachment deve incluir a maioria da população, inclusive quem votou em Bolsonaro. Manuela D’Ávila (PC do B), também vítima de ataques virtuais, enviou um “abraço solidário e afetuoso”.

Por meio de nota, as centrais sindicais afirmaram que as práticas sectárias “devem ser superadas e substituídas por práticas mais civilizadas, que agreguem maior representatividade e diversidade na luta social”. A União da Juventude Socialista (UJS), divisão jovem do PC do B que domina o comando da UNE há anos, também enviou solidariedade e defendeu o combate à violência política de gênero.

“Não aceitaremos em hipótese alguma que Bruna, ou qualquer outra mulher sofra ataques de cunho machista. Bruna, assim como nós, defende o amplo diálogo para combater Bolsonaro e o bolsonarismo no Brasil”, afirma a entidade.

