A pedido da PF, Rosa Weber solicita à PGR prorrogação de inquérito sobre prevaricação de Bolsonaro

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), enviou à PGR (Procuradoria-Geral da República) o pedido feito pela Polícia Federal para prorrogar o inquérito sobre suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) envolvendo denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. "Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de prorrogação do prazo das investigações formulado pela autoridade policial. Com a manifestação, voltem conclusos", escreveu no despacho.

Com início em julho, o prazo final de 90 dias para finalização do inquérito já se encerrou. A Polícia Federal alegou a necessidade de encaminhar novas diligências e, por isso, pediu mais 45 dias. Agora, a PGR deve responder ao Supremo se concorda com a extensão do prazo, ou se acredita já haver elementos suficientes para avaliar a existência ou não do crime.

Prevaricação é um crime previsto no Código Penal brasileiro, que consiste em "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal".

No caso de Bolsonaro, apura-se a falta de comunicação da denúncia de suposta irregularidade na compra de vacinas feita pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, Luis Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

O inquérito que investiga a conduta do presidente é resultado de uma notícia-crime oferecida pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) a partir do que foi relatado à CPI da Covid pelos irmãos Miranda. Em depoimento à comissão, eles afirmaram que o presidente ignorou alertas a respeito de suspeitas de corrupção no processo de aquisição do imunizante fabricado pelo laboratório Bharat Biotech.

No dia 24 de junho, quase três meses depois de ter sido informado sobre as possíveis irregularidades no processo de aquisição da vacina, o presidente Jair Bolsonaro ainda não havia acionado a PF para investigar o caso, conforme foi apurado junto à instituição. O inquérito para investigar as denúncias apresentadas por Luis Miranda a Bolsonaro só foi instaurado no dia 30 de junho, a mando do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

