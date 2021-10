"Uma cegueira assassina", escreve jornal francês sobre atuação de Bolsonaro na pandemia

O jornal La Croix desta segunda-feira,18, destacou em sua capa, acompanhada de uma foto de dois coveiros trabalhando em um cemitério do subúrbio carioca, as conclusões da CPI sobre a administração da pandemia no Brasil. A reportagem foi publicada antes do anúncio do adiamento da leitura dos resultados.

“Covid, os erros criminosos das autoridades brasileiras” é o título da reportagem. “A responsabilidade do presidente brasileiro é central na catástrofe sanitária provocada pela pandemia, com o segundo maior número de óbitos do mundo, após os Estados Unidos", segue o texto.

O periódico traz à tona algumas das questões às quais a CPI se propôs a responder: a ausência de lockdown em grande escala, a responsabilidade pelo colapso do sistema de saúde e a suposta corrução na compra de vacinas superfaturadas.

O jornal francês explica que a CPI evidencia, em primeiro lugar, a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. “Uma cegueira assassina”, diz La Croix. O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, já anunciou que o chefe do Planalto deve ser indiciado por 11 crimes, entre elas, crime contra a saúde pública, charlatanismo e crime contra a humanidade.



O jornal também lembra da acusação de Bolsonaro sobre o caso “prevaricação no escândalo Covaxin”, em que o governo federal propôs pagar US$ 15 cada dose, contra o preço inicial fixado pelo fabricante indiano Bharat Biotech, de US$ 1,34.





