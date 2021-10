Marina Silva diz que governo Bolsonaro promove desmonte na gestão ambiental do Brasil

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) pontuou que o Brasil vem sofrendo retrocessos na reputação que tinha construído nas áreas climática e ambiental. Para a ex-ministra, a gestão ambiental do governo Bolsonaro é responsável pelos retrocessos que podem, inclusive, comprometer a participação brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, na Escócia, em novembro próximo.

Em entrevista ao programa Conexão Assembleia, da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Marina apontou que as expectativas em relação ao Brasil são baixas. “Bolsonaro, na reunião da Cúpula do Clima, disse inverdades. Afirmou que o desmatamento estava sob controle. Uma semana depois, o governo fez um corte de R$ 240 milhões no orçamento do Meio Ambiente. O presidente é um negacionista e não defende políticas de enfrentamento às mudanças climáticas”, comentou.

A ex-senadora destacou ainda que há um “grande desmonte do meio ambiente e dos órgãos ligados” à área; além de uma “tentativa de intimidação dos servidores públicos e substituição desses profissionais por pessoas ligadas à segurança e que não entendem nada de meio ambiente”. Ela sinalizou que a intenção do governo Bolsonaro é desestruturar a área.

E seguiu: "O resultado não pode ser diferente. Aumento do desmatamento, aumento das queimadas. E o desmatamento aumenta em todos os biomas brasileiros. É um verdadeiro desmonte e o governo faz um discurso que acolhe os contraventores, os criminosos e que enfraquece a ação dos agentes públicos e cria uma intimidação". A ex-ministra disse ainda que o País, hoje, é um "pária ambiental".

Ministra do Meio Ambiente entre 2003 e 2008, e candidata à Presidência nas últimas três eleições, Marina Silva ainda não definiu se disputará o pleito em 2022, mas falou sobre articulações políticas da Rede de olho na eleição que se avizinha.



