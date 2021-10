Luciano Hang tem queixa-crime contra deputado petista rejeitada pelo STF

Uma queixa-crime movida pelo empresário Luciano Hang contra o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi rejeitada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski. Na ação, movida em 2019, o dono da Havan acusa o político de prática de crime contra a honra após postagens realizadas em uma rede social.

Na decisão, favorável ao petista, o magistrado argumentou que a declaração do parlamentar se deu no limite da liberdade de expressão. Segundo o ministro, não é cabível submeter o deputado "às duras consequências de responder a uma ação penal justamente pelo exercício de sua liberdade de manifestação". Para Lewandowski, Paulo Pimenta atuou "sob a égide da imunidade material".

Na ocasião, o petista escreveu em seu perfil no Twitter que Hang "é um dos melhores símbolos para ilustrar a elite corrupta e hipócrita do Brasil". Em outro trecho, afirmou que o empresário "deve centenas de milhões ao povo brasileiro".

O empresário acusa o político de praticar injúria qualificada, uma vez que as publicações foram realizadas por meio que "facilita a divulgação das ofensas". O ministro, no entanto, entendeu que as declarações do deputado estão protegidas pela imunidade parlamentar.

"Nesse sentido, entendo que as declarações, em tese, publicadas pelo deputado federal em sua rede social, embora contundentes e até mesmo com acidez acentuada, traduzem verborragia que não justifica a subsunção da conduta de um congressista, eleito pelo voto popular, às elementares típicas dos delitos contra a honra", escreveu o ministro.

Ainda conforme Lewandowski, é importante lembrar que a liberdade de opinião, mesmo de um parlamentar, não é absoluta e que, havendo abuso, "o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra excessos".

Por fim, o magistrado argumentou que Paulo Pimenta se expressou em um "contexto político" e "apenas externou seu descontentamento" com vídeo em que Luciano Hang anunciava a compra de uma aeronave.

"Aproveitou, também, para divulgar projeto de lei de sua autoria que buscaria, segundo afirma, tributar os mais ricos", concluiu o ministro, destacando que a publicação tinha o intuito de contextualizar uma crítica à situação econômica do Brasil.

