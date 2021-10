"Eduardo Bolsonaro brinca de ser sheik enquanto milhões passam fome no Brasil", critica Freixo

Entre as críticas, os opositores apontam que a atitude do filho 03 do presidente é um "deboche" com o povo brasileiro.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) criticou, via redes sociais, a foto de Eduardo Bolsonaro, vestido de sheik, tirada em Dubai. De acordo com pesquisas feitas em um site turístico de Abu Dabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, a foto custa cerca de R$ 955.

No registro, postado em stories do Instagram de sua esposa, Heloísa Bolsonaro, o filho 03 do presidente aparece fantasiado em trajes típicos, e com direito a cenário e maquiagem, ao lado da mulher e da filha. O parlamentar está em Dubai junto com a comitiva brasileira para participar da Expo Dubai 2021.

No Twitter, o pré-candidato ao governo do Rio declarou que Eduardo Bolsonaro “brinca de sheik” e “debocha” da população, enquanto parte dos brasileiros passa fome.

"Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil", escreveu na postagem.

Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil.

Em resposta, o parlamentar rebateu afirmando que estava em Dubai para “atrair empregos” para o país, e criticou a postura de Freixo de apoiar as medidas sanitárias que, segundo ele, teriam causado a atual crise econômica.

“Sabe por que brasileiros estão passando fome? Porque você apoiou o 'fique em casa, a economia a gente vê depois" enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara, hipócrita Eu venho aqui para atrair empregos p Brasil, para desfazer a merd* que vc fez aí”, disparou.

Sabe por que brasileiros estão passando fome? Porque você apoiou o "fique em casa a economia, a gente vê depois" enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara, hipócrita



Eu venho aqui para atrair empregos p Brasil, para desfazer a merda que vc fez aí

